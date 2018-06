Eindelijk komt er een beetje gezond verstand in de postbedeling .

Het mail verkeer is wettelijk en vijf dagen verplichte post bedeling door twee is te gek .

Het gaat slecht in Belgié ,en ook Duitsland .

Denk niet dat Belgié het geld niet heeft voor overname .

Hopelijk komt er zeer snel een overeenkomst .

NU moeten we het aandeel behouden en wachten .

Succes ,de spread van het aandeel in enorm .

Hopelijk komt er nu een termijn visie