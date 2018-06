Bank of Japan somberder over inflatie

Gepubliceerd op | Views: 324 | Onderwerpen: inflatie, Japan

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - The Bank of Japan (BoJ) heeft zijn verwachtingen voor de inflatie naar beneden bijgesteld. De centrale bank van Japan liet zijn rentebeleid zoals verwacht ongewijzigd.

Japan raakte wat verder achterop bij zijn eigen inflatiedoelstellingen van 2 procent. De BoJ schroefde, in een week waarin in Europa en de Verenigde Staten juist met wat meer vertrouwen werd gesproken door centrale bankiers, zijn verwachtingen omlaag naar 0,5 tot 1 procent. De vooruitzichten waren in januari juist nog verhoogd naar ongeveer 1 procent.

De sombere blik was reden voor BoJ-gouverneur Haruhiko Kuroda om niet te tornen aan het stimuleringsprogramma voor de economie. De rentetarieven bleven ongewijzigd en ook het opkoopprogramma van 80 biljoen yen bleef intact. Kuroda houdt echter hoop dat de inflatie zal aantrekken richting het gewenste niveau.