Nieuwe knauw voor techbedrijven Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verlies gesloten. Technologiefondsen waren na eerdere forse koersverliezen de laatste tijd opnieuw de gebeten hond. Verder stonden winkelbedrijven onder druk en werden aardig wat macro-economische cijfers verwerkt.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 21.359,90 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 2432,46 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,5 procent tot 6165,50 punten.

De technologische sector kampt met onzekerheid over de waardering van bedrijven. Facebook, Google-moeder Alphabet, Microsoft, Apple en Amazon - dat volgens berichten overweegt Slack te kopen voor 9 miljard dollar, zakten tot 1,3 procent. Snap verloor bijna 5 procent en viel daarmee volledig terug tot zijn introductieprijs van 17 dollar op 3 maart. Chipfondsen als AMD en Micron Technology zakten tot 2,3 procent.

Economiecijfers

Aan het economisch front werden cijfers gemeld over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen, industriële productie, de bedrijvigheid rond New York en Philadelphia en de import- en exportprijzen.

Supermarktconcern Kroger kwam met tegenvallende kwartaalresultaten en een winstwaarschuwing. Het aandeel dook bijna 19 procent in het rood. In het kielzog verloren branchegenoten als Wal-Mart, Target en Costco tot 4,1 procent.

Nike omlaag

Nike verloor 3,2 procent na aankondiging van een fikse reorganisatie.De sportartikelengigant wil zich op die manier beter wapenen tegen de druk van concurrenten als Adidas en Under Armour. Ook autoconcern Fiat Chrysler Automobiles ging omlaag. Het bedrijf roept in Noord-Amerika bijna 300.000 minivans terug vanwege een technisch probleem met de airbags en zag zijn koers bijna 2 procent dalen.

Speelgoedmaker Mattel zag zijn aandeel 6,7 procent in waarde dalen na een negatief analistenrapport. Cosmeticabedrijf Avon ging 1,4 procent omlaag op berichten dat topvrouw Sheri McCoy vertrekt.

De euro was 1,1145 dollar waard, tegen 1,1155 dollar bij het slot van de Europese handel eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 44,40 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper en kostte 46,87 dollar per vat.