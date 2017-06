AEX over breed front omlaag

Gepubliceerd op | Views: 2.172

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak dook donderdag over een breed front omlaag. Alle 25 fondsen in de AEX stonden in het rood. Ook de andere Europese beurzen verloren terrein. Beleggers verwerkten het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente te verhogen en de enorme balans geleidelijk af te bouwen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent in de min op 517,26 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 796,71 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 1 procent.

Grootste daler in de AEX was telecom- en kabelbedrijf Altice met een verlies van meer dan 2 procent. Gemalto leverde ruim 1 procent in. De digitaal beveiliger was een dag eerder nog de sterkste stijger met een plus van 5 procent.

Min

In de MidKap stond toeleverancier aan de chipindustrie Besi onderaan met een min van 1,7 procent. Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM en vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties, dat profiteerde van een adviesverhoging door Goldman Sachs, waren de enige stijgers.

Telegraaf Media Groep (TMG) won 0,8 procent. TMG liet woensdag na de slotbel weten kennis te hebben genomen van het ,,ongevraagde en onrealistische'' tegenbod van Talpa op het mediabedrijf. Volgens TMG wordt het bod van Mediahuis en Van Puijenbroek nog steeds aanbevolen en gesteund door de raad van commissarissen.

Financieringstranche

Op de lokale markt steeg Esperite 10,5 procent, na aankondiging dat de Australische investeerder L1 Capital weer intekent op een financieringstranche van het stamcelbedrijf.

In Stockholm verloor Hennes & Maurits (H&M) 3 procent. De Zweedse kledingketen boekte in mei minder omzet dan verwacht. Prijsvechter Ryanair klom in Dublin 0,2 procent na een adviesverhoging door Goldman Sachs. In Londen zakte IAG, de moedermaatschappij van British Airways, 1,7 procent na een adviesverlaging door dezelfde bank.

De euro was 1,1191 dollar waard, tegen 1,1277 dollar bij sluiting van de aandelenhandel in Europa op woensdag. De olieprijzen lieten weinig beweging zien na de stevige daling een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 44,51 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper en kostte 46,84 dollar per vat.