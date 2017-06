'AEX begint een fractie lager'

Gepubliceerd op | Views: 819

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint donderdag waarschijnlijk een fractie lager. De andere belangrijke Europese beursgraadmeters lijken eveneens iets lager te openen. Beleggers verwerken het besluit van de Federal Reserve om de rente voor de derde keer sinds december 2016 te verhogen.

De Amerikaanse centrale bank hield tevens vast aan zijn voorspelling voor nog één renteverhoging dit jaar. Ook voor 2018 worden nog steeds drie rentestappen voorzien. Verder kondigde de Fed aan dit jaar te beginnen met een geleidelijke afbouw van zijn enorme balans.

Telegraaf Media Groep (TMG) liet woensdag na de slotbel weten kennis te hebben genomen van het ,,ongevraagde en onrealistische'' tegenbod van Talpa op het mediabedrijf. Volgens TMG wordt het bod van Mediahuis en Van Puijenbroek nog steeds aanbevolen en gesteund door de raad van commissarissen.

Bewegen

Lampenfabrikant Philips Lighting en vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. ING schroefde zijn aanbeveling voor Philips Lighting terug, terwijl Goldman Sachs positiever werd over Eurocommercial.

Esperite kondigde aan dat de Australische investeerder L1 Capital weer intekent op een financieringstranche van het stamcelbedrijf. Het gaat om de derde tranche van een eerder overeengekomen financieringsovereenkomst van in totaal 13 miljoen euro.

Omlaag

De Europese beurzen gingen woensdag overwegend omlaag. De AEX eindigde 0,3 procent lager op 521,71 punten. De MidKap daalde een fractie tot 804,43 punten. Londen en Parijs verloren 0,4 procent. Frankfurt was een positieve uitzondering met een plus van 0,3 procent.

Op Wall Street sloten de effectenbeurzen gemengd na het rentebesluit. De Dow-Jonesindex won 0,2 procent op 21.374,56 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2437,92 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,4 procent tot 6194,89 punten.

De euro was 1,1219 dollar waard, tegen 1,1277 dollar bij sluiting van de aandelenhandel in Europa op woensdag. De olieprijzen lieten weinig beweging zien na de stevige daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 44,67 dollar. De prijs van Brentolie stond vrijwel onveranderd op 46,99 dollar per vat.