'Justitie in VS bereidt rechtszaak tegen Google voor'

Zou zo langzamerhand ook niet onderzoek nodig zijn naar de handelwijze van de ceo van amerika,is hij niet bezig om de poten onder zijn eigen voorzittersstoel kapot te zagen?

Ik kan niet geloven dat een meerderheid van het amerikaanse volk blij is met,onder deze omstandigheden,de ruziemachiene weer eens naar de hoogste versnelling te schakelen,of zijn all die uncle sammetjes van die die super aso's ,samen moeten we er nu de schouders onder zetten om er de zeer gevaarlijke vijand corona er onder te krijgenl lijkt mij!

Het resulteerde in een zware dip voor mijn chippies,dat huawei,tot nog toe zonder echte bewijzen er weer eens van langs kreeg met veel ander chinees gebeuren,het amerikaanse bedrijfsleven zal wel heel blij zijn dat trumpio op deze wijze het ww gebeuren op laat lopen tot 40 miljoen mensen,want china zal het amerikaanse bedrijfs leven hard gaan raken als flipje zo bezig blijft,de man die nb afwasmiddeltjes aanbeval tegen corona,over verkeerd inschatten gesproken!!

Asmi moest 8,93% inleveren,besi nog een tikkeltje meer,dank je wel,lang end,daar aan de andere kant van de grote plas,alleen pharmpje hield de schade beperkt,zij hadden gewoon mooie cijfers,maar omdat ze nu geen nieuwe patienten aan kunnen nemen werden ze toch fors afgestraft,maar omdat ik dat zeer onterecht vond en van schrik gisteren flink bijkocht,herstelde de koers aardig,ik geloof nu eenmaal in ruconest in de strijd tegen corona,omdat het dicht bij het corona gebeuren komt en daardoor effektief corona te lijf kan gaan,dus er is een dubbele reden dat ik in pharmpje geloof!!

Vandaag moet ik weer de nodige aandacht aan mijn groentetuin geven,want het is weer hor droog,ze zeggen dat ,dat mede komt door dat die duiktuigjes nu niet een enorme hoeveelheid vocht in de atmosfeer lozen.

Voorkomen is beter dan genezen,daarom is het zaak dat mijn groentetuin maximaal vitamientjes,mineralen en eiwitten opleverd,want daar worden die corona virusjes,ziek,zwak en misselijk van!!

Morgen wederom aan het thuisfront genieten van het rustgevende,voor dubbele gezondheid zorgende heerlijke WOORD van GOD te luisteren,zingen heb ik vandaag al gedaan,vanavond zouden we naar Zaltbommel gaan om met 1350 man/vrouw heerlijk te gaan bovenstemmen,maar Markje staat het ons niet toe,daarom heb ik het zilveren schijfje van vorig jaar maar opgezocht,trouwers;zilver begint heel leuk te stijgen,dat armelui's goud!

Maandag hoop ik op dikke plussen,maar ik ben bang dat we naar dikke minnen gaan,straks gaan de 2kw cijfers zeer doen aan je ogen,zo slecht en als bedrijven weer op mogen starten met corona maatregelen,kijken ze tegen een stevige extra onkostenpost aan en ook nog produktie verlies,ik vrees dat er dit jaar heel weinig meer verdiend word,maar hoop dat ik nu te somber ben!!SJALOOM!!!