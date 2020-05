Wall Street buigt verlies om in winst

Gepubliceerd op | Views: 845

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst de handel uitgegaan. Eerder op de dag stonden de belangrijkste graadmeters nog op verlies, door somber stemmende macro-economische gegevens en de vrees voor Chinees-Amerikaanse handelsspanningen. Stijgende olieprijzen boden het sentiment enige steun.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 23.685,42 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2863,70 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 9014,56 punten.

Bij oliekartel OPEC leeft "voorzichtig optimisme" over herstel van de oliesector, liet secretaris-generaal Mohammad Barkindo weten. Een vat Amerikaanse olie werd 7,4 procent meer waard op 29,65 dollar. Brentolie werd 5,2 procent duurder op 32,76 dollar.

Handelstwisten

De vrees voor handelstwisten tussen de Verenigde Staten en China leefde op na een nieuwe ingreep van het Amerikaanse ministerie van Handel tegen Huawei. De VS willen het buitenlandse chipmakers moeilijker maken halfgeleiders te leveren aan de Chinese technologiegigant, die al langer de inzet is van politieke conflicten tussen Washington en Peking. China liet weten die stap te vergelden.

Cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de industrie waren evenmin reden tot optimisme. Winkeliers zagen hun verkopen in april in het snelste tempo dalen sinds de cijfers worden bijgehouden. De productie door Amerikaanse fabrieken kromp eveneens in recordtempo.

JC Penney

Winkelketen JC Penney werd ruim 21 procent meer waard na de melding dat het bedrijf 17 miljoen dollar aan rentebetalingen had overgemaakt. Er leven al enige tijd zorgen over het voortbestaan van de winkelketen, die zucht onder een zware schuldenlast.

Abbott Laboratories verloor 2,1 procent. De Amerikaanse medische waakhond FDA waarschuwde dat een sneltest voor het nieuwe coronavirus van de medisch toeleverancier onbetrouwbare resultaten kan opleveren.

Sorrento Therapeutics

Een ander medisch bedrijf, Sorrento Therapeutics, schoot juist 158 procent omhoog. Een door de biofarmaceut ontwikkelde cocktail van antistoffen zou het nieuwe coronavirus volledig blokkeren, meldde de onderneming op basis van voorlopig laboratoriumonderzoek.

De euro was 1,0815 dollar waard, tegenover 1,0816 dollar bij het slot van de Europese beurzen.