Daimler legt heropende fabriek in VS alweer stil

STUTTGART (AFN) - Automaker Daimler heeft een van zijn pas heropende fabrieken in de Verenigde Staten moeten weer moeten stilleggen. De productielocatie, waar terreinwagens van Mercedes-Benz worden gemaakt, kampt met een gebrek aan onderdelen die uit Mexico moeten komen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een interne memo.

De fabriek in Tuscaloosa County in de staat Alabama was in april een van de eerste Amerikaanse autofabrieken die weer kon opstarten, na een sluiting van vijf weken als maatregel tegen het nieuwe coronavirus. Maatregelen tegen de virusuitbraak in Mexico zorgen evenwel voor een verstoring van de aanvoer van onderdelen.

Medewerkers van de fabriek hebben nu te horen gekregen dat er tot volgende week geen auto's worden gemaakt. Ze moeten in de tussentijd vakantiedagen opnemen, of onbetaald verlof nemen en steun bij de overheid aanvragen.

De sluiting laat zien dat ook als in één land lockdownmaatregelen worden versoepeld de industrie nog altijd erg afhankelijk is van de situatie buiten de landsgrenzen. Autofabrikanten maken bij uitstek gebruik van distributiekanalen die zich over meerdere landen uitstrekken.

Mexico wil de auto-industrie overigens snel weer laten opstarten, maakte de overheid vrijdag bekend. Daarvoor moeten fabrikanten nog wel de juiste veiligheidsprotocollen doorvoeren. De precieze criteria worden mogelijk maandag gepubliceerd.