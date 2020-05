Gemengd beeld op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 352

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag tussentijds een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten somber stemmende cijfers over de detailhandel en industrie, die met sterke krimp te maken hebben door het nieuwe coronavirus. Daar kwam hernieuwde vrees voor Amerikaans-Chinese handelsspanningen bovenop.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager op 23.593 punten. De brede S&P 500 verloor eveneens 0,1 procent tot 2848 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 8960 punten.

De vrees voor handelstwisten tussen de Verenigde Staten en China laait op na een nieuwe ingreep van het Amerikaanse ministerie van Handel tegen Huawei. De VS willen het buitenlandse chipmakers moeilijker maken halfgeleiders te leveren aan de Chinese technologiegigant, die vaker de inzet is van politieke conflicten tussen Washington en Peking. China liet weten die stap te vergelden.

Cijfers

Naast handelsspanningen stemden ook cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de industrie tot weinig optimisme. Winkeliers zagen hun verkopen in april in het snelste tempo dalen sinds de cijfers worden bijgehouden. De productie door Amerikaanse fabrieken kromp eveneens in recordtempo.

Bij de bedrijven was er aandacht voor winkelketen JC Penney. Aandelen van het bedrijf werden ruim 22 procent meer waard, nadat de keten had gemeld 17 miljoen dollar aan rentebetalingen te hebben overgemaakt. Eerder kwamen nieuwsberichten naar buiten dat JC Penney faillissementsbescherming wilde aanvragen.

Abbott Laboratories

Abbott Laboratories verloor 2,2 procent. De Amerikaanse medische waakhond FDA waarschuwde dat een sneltest voor het nieuwe coronavirus van de medisch toeleverancier onbetrouwbare resultaten kan opleveren.

Olieprijzen zaten in de lift, mede dankzij voorzichtig optimisme bij de OPEC over herstel van de oliesector. Een vat Amerikaanse olie werd 6,6 procent meer waard op 29,40 dollar. Brentolie werd 4 procent duurder op 32,40 dollar. De euro was 1,0810 dollar waard, tegenover 1,0816 dollar bij het slot van de Europese beurzen.