Facebook koopt animatieplatform Giphy

Ik snap je frustratie niet helemaal. FB is erg groot geworden, klopt en het uitkijken waard. Maar ik denk dat je deze overname wel overschat. Ik vind die Indische overname recent veel grotere impact hebben.



Daarnaast, wat is je probleem met WhatsApp? Het bespaart mij een hoop sms kosten, ik zie je punt helemaal niet.



Overnames zijn aan de orde van de dag. En zeker nu en komende tijd zal je dat in alle segmenten zien gebeuren. Ik zie hier geen kwaad in en makes sense gezien ze aardig wat raakvlak met hun activiteiten hebben op zowel FB zelf, Instagram en tot op zekere hoogte ook WhatsApp. Giphy is echt niet de enige die plaatjes maakt overigens, dus je opmerking over monopolie snap ik niet zo goed. FB zelf kan je als een soort monopolie zien als je dat bedoelt, al zijn daar ook alternatieven voor maar die ziin idd niet relevant bij het grote publiek.