Facebook koopt animatieplatform Giphy

PALO ALTO (AFN/BLOOMBERG) - Facebook is akkoord over de overname van Giphy, een populaire database van gif-animaties voor socialmedia en chatapps. Het platform wordt ondergebracht bij Instagram, het fotodeelplatform dat in 2012 in handen van Facebook kwam.

Het is niet bekend welk bedrag Facebook neertelt voor Giphy. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt op basis van ingewijden dat de deal circa 400 miljoen dollar waard is, maar het bedrijf laat daarover niets los.

Via Giphy kunnen gebruikers veelal grappige gif-animaties zoeken waarmee ze chatgesprekken of berichtjes op social media opleuken. Voor Facebook is de overname logisch. De helft van alle animaties die vanuit Giphy worden verstuurd belanden op apps of websites van de socialmediagigant. Onder de hoede van Facebook zou het "gemakkelijker worden om de perfecte gifs en stickers" te vinden.

Na de overname blijven gif-animaties van Giphy beschikbaar voor social media die niet onder Facebook vallen. Dat is bijvoorbeeld het geval met Twitter, waar de animaties ook populair zijn.

Animaties in Graphic Interchange Format, kortweg gif-animaties, zijn relatief eenvoudige filmpjes of series afbeeldingen die continu worden herhaald. In de beginjaren van het internet sierden ze veel websites, omdat ze ook via een zwakke verbinding te zien waren. Later kregen ze een slecht imago van oubollige en te drukke filmpjes, maar met de opkomst social media werden ze weer razend populair.