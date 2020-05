'Heineken wil overname doen in Peru'

Gepubliceerd op | Views: 475 | Onderwerpen: levensmiddelen

LIMA (AFN/BLOOMBERG) - Bierbrouwer Heineken staat naar verluidt op het punt om een overname te doen in Peru. De Peruaanse krant Gestión meldt op basis van een ingewijde dat het Nederlandse concern ongeveer 50 miljoen dollar wil neertellen voor de Tres Cruces-bierdivisie van de Peruaanse Aje Group.

Heineken zou geïnteresseerd zijn in het onderdeel om naast Tres Cruces ook andere bieren in zijn portefeuille te kunnen produceren voor de lokale markt. Heineken wilde evenwel geen commentaar teven op de "geruchten en marktspeculatie". Aje Group in Lima heeft ook nog niet op het bericht gereageerd.