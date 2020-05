Amsterdamse beurs houdt kleine winst over

Gepubliceerd op | Views: 455

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst de handel uitgegaan, waarmee er een lichte opleving is na enkele verliesbeurten. Krimpcijfers over de economie in de Eurozone hadden amper verrassingen voor beleggers in petto, terwijl data over de Chinese industrie meevielen. Oplaaiende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China drukten tegelijkertijd op het sentiment, waardoor de AEX gedurende de dag veel van zijn winsten moest prijsgeven.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent in de plus op 500,31 punten. De hoofdindex verloor donderdag nog 2,6 procent. De MidKap won 0,8 procent tot 671,76 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,2 procent vooruit.

Beleggers kregen een grote hoeveelheid aan macro-economische data te verwerken. Daaruit kwam naar voren dat het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone en Duitsland sterk was gekrompen in het eerste kwartaal door de coronapandemie. Maar de mate van die neergang was grotendeels voorspeld. De krimp van de Nederlandse economie was zelfs iets minder sterk dan economen in doorsnee hadden voorzien.

China

China lijkt wat te herstellen na de zware klap van de coronacrisis. De industriële productie van de op een na grootste economie ter wereld nam in april voor het eerst dit jaar toe.

De toch al gespannen verhoudingen tussen de Aziatische grootmacht en de Verenigde Staten komen echter verder onder druk te staan. Het Amerikaanse ministerie van Handel wil het Huawei moeilijker maken chips te kopen die zijn gemaakt met behulp van Amerikaanse technologie. Het Chinese techconcern is al langer inzet van politieke twisten.

Chipfondsen

Chipfondsen aan het Damrak voelden die spanningen. Toeleveranciers aan de halfgeleidersector ASMI en Besi speelden respectievelijk 1,8 procent en 0,4 procent kwijt. ASML, dat chipmachines maakt, eindigde nog wel 0,5 procent in de plus maar zag veel van de eerdere winsten verdampen. In Parijs sloot chipmaker STMicroelectronics 3 procent lager.

Shell (plus 1,4 procent) profiteerde van stijgende olieprijzen. Oliekartel OPEC is optimistisch dat het dieptepunt van de crisis in de energiesector achter de rug is, nu de economische activiteit wereldwijd weer iets opleeft. Een vat Amerikaanse olie steeg 4,9 procent in waarde tot 28,93 dollar, Brentolie won 1,9 procent tot 31,73 dollar.

ArcelorMittal

Staalmaker ArcelorMittal voerde de hoofdfondsen aan met een winst van 4,2 procent, profiterend van het herstel in de Chinese industrie. ABN AMRO was met een verlies van 3,4 procent de hekkensluiter in de AEX.

De euro was 1,0816 dollar waard tegen 1,0793 dollar een dag eerder.