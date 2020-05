Wolters Kluwer haalt 11,6 miljoen dollar op met verkoop belang

Ooo, dan zal die mevrouw McKinstr ook wel weer een miljoen van krijgen denk ik.

Zij vind zich een beter mens dan wij als gewone burger.

VVD, waar is de gelijkheid.

Gelijkheid is toch een kenmerk van de democratie?

Oh ja, de democratie is hier in Nederland behoorlijk afgebrokkeld. Daar heeft de VVD een groot aandeel in.