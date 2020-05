Consumentenvertrouwen VS tegen verwachting in gestegen

quote: WappieKappie schreef op 15 mei 2020 16:46:

Over manipulatie gesproken: vanaf 20 april beweegt de euro keurig tussen 1.07 en 1.10 dollar waarbij het doel 1.08 dollar lijkt te zijn, want intraday gaat het rond de opening van de beurzen in de VS keurig terug naar vlakbij 1.08 indien de koers teveel afwijkt.

Ja, dat irriteert mij ook al. In geen weken een forex deal gedaan. Ik denk dat het onderdeel is van het stabiliseren van de markten. Ze willen naast corona even geen extra volatiliteit, FT heeft er ook last van.AEX opereert de laatste tijd ook maar in een beperkte range. Wanneer corona minder wordt, maar nog geen goede behandeling / vaccin, dan gaan de beurzen wel zaken, maar de situatie is nu veel te penibel.