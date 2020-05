AEX geeft iets van eerdere winsten prijs

Gepubliceerd op | Views: 448

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam speelde vrijdag in de middaghandel een deel van zijn winsten van eerder op de dag kwijt. Zorgen over Amerikaans-Chinese handelsspanningen lopen op nu de Verenigde Staten met nieuwe maatregelen tegen Huawei op de proppen komen. Eerder op vrijdag was de stemming nog overwegend positief dankzij een sterker dan verwachte stijging van de Chinese industriële productie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 16.00 uur 0,7 procent in de plus tot 502,75 op punten. De hoofdindex verloor donderdag nog 2,6 procent. De MidKap won 0,5 procent tot 670,03 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,3 procent vooruit.

Het Amerikaanse ministerie van Handel past exportregels zodanig aan dat ook de levering aan Huawei door chipmakers van buiten de VS aan banden wordt gelegd. Huawei, een Chinese telecomgigant, is een belangrijke speelbal in politieke conflicten tussen de VS en de Volksrepubliek.

Economische cijfers

Beleggers kregen een keur aan economische cijfers te verwerken over de eurozone. De economie van de eurolanden kromp afgelopen kwartaal met 3,8 procent, terwijl de krimp in economische grootmacht Duitsland volgens verwachtingen op 2,2 procent uitkwam. De industrie in China lijkt daarentegen wat te herstellen na de zware klap van de coronacrisis. De industriële productie van de op een na grootste economie ter wereld nam in april voor het eerst dit jaar toe, hoewel consumenten in het land de hand op de knip houden.

In de AEX profiteerde staalconcern ArcelorMittal van de hoopvolle Chinese industriecijfers en ging aan kop met een plus van 3,6 procent. ABN AMRO sloot de rij met een verlies van 2,8 procent.

BT

BT dikte 6,7 procent aan in Londen. Volgens Britse media is het telecomconcern in gesprek met partijen over de verkoop van een deel van het belang in Openreach, de divisie van BT die de telefoonkabels, kasten en telefooncentrales onderhoudt.

In Zürich daalde luxegoederenconcern Richemont 0,5 procent. De Zwitserse eigenaar van juwelenmerk Cartier en horloge- en pennenmaker Montblanc verwacht in het donkerste scenario nog drie jaar te lijden onder de gevolgen van de virusuitbraak. In het beste geval duurt de economische malaise een jaar. Hapag-Lloyd steeg bijna 10 procent in Frankfurt. De Duitse containervervoerder gaat fors in de kosten snijden om zo zijn winstdoelstelling voor dit jaar te kunnen behalen.

De euro was 1,0840 dollar waard tegen 1,0793 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,3 procent meer op 28,73 euro. Brentolie steeg 2,2 procent in prijs tot 31,80 dollar per vat.