Handelsspanningen duwen New Yorkse beurzen in het rood

Gepubliceerd op | Views: 735

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York vrijdag zijn met verliezen aan de handelsdag begonnen. De vrees voor een hervattingen van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog leefde op na nieuwe wetgeving van de Verenigde Staten tegen de Chinese telecomgigant Huawei. Winsten in de voorbeurshandel smolten daardoor weg.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 1 procent lager op 23.409 punten. De brede S&P 500 verloor 1,1 procent tot 2822 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte ook 1,1 procent, tot 8842 punten.

Aanvankelijke optimisme voor de openingsbel, geholpen door meevallende industriecijfers uit China, werd tenietgedaan door een nieuwe ingreep van het Amerikaanse ministerie van Handel tegen Huawei. De VS willen het ook buitenlandse chipmakers moeilijker maken halfgeleiders te leveren aan de Chinese technologiegigant, die al langer speelbal is in de handelsconflicten tussen Washington en Peking.

JC Penney

De handel in aandelen van winkelketen JC Penney werd stilgelegd. De onderneming staat naar verluidt op het punt faillissementsbescherming gaan te vragen. JC Penney is hard geraakt door de coronacrisis en voert al enige tijd gesprekken met schuldeisers over een schuldenherstructurering.

Abbott Laboratories behoorde tot verliezers. De Amerikaanse medische waakhond FDA waarschuwde dat een sneltest voor het nieuwe coronavirus van de medisch toeleverancier onbetrouwbare resultaten kan opleveren. Het aandeel werd 2 procent lager gezet.