Sterkste krimp productie Amerikaanse fabrieken ooit gemeten

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Fabrieken in de Verenigde Staten hebben in april 13,7 procent minder geproduceerd dan een maand eerder. Het gaat om de sterkste daling sinds de Federal Reserve de cijfers in 1919 begon bij te houden.

Veel fabrieken in de Verenigde Staten moesten noodgedwongen sluiten of op een lager pitje draaien. Een aantal staten stond als onderdeel van hun lockdownmaatregelen tegen het coronavirus slechts vitaal geachte productie toe. Tegelijkertijd voelden Amerikaanse producenten de flink verslechterde vraag in exportmarkten en hadden ze te kampen met logistieke problemen.

De industriële productie als geheel, waaronder ook mijnbouw en nutsbedrijven vallen, kromp vorige maand met 11,2 procent op maandbasis. Dat is een minder sterke krimp dan economen in doorsnee hadden verwacht. Zij vreesden een afname van 12 procent. In maart kromp de productie in de industrie nog met 4,5 procent.

De bezettingsgraad in de industrie kwam vorige maand uit op 64,9 procent tegen 73,2 procent een maand eerder.