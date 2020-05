Winkelverkopen VS opnieuw zeer scherp gedaald door coronacrisis

16,4% lager terwijl er toch heel veel winkels gesloten waren. Ligt het nou aan mij of valt dat reuze mee? In ieder geval heb je er vrij weinig aan. Interessanter is het om ergens in september te kijken hoe het dan met de detailhandelsomzet gesteld is.... Is die dan al volledig op het oude niveau?!



Maar 1 ding is duidelijk: online winkelen is dus helemaal geen goede vervanger gebleken. Als de winkels dicht zijn wordt er minder gekocht.



Gaan de winkels weer open, wordt er weer meer verkocht.



Zo simpel is het.