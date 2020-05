Industrie New York blijft in diepe crisis

Gepubliceerd op | Views: 742

NEW YORK (AFN) - De industrie in en rond New York blijft in een diepe crisis door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de pandemie tegen te gaan. De industriële bedrijvigheid ligt nog steeds voor een groot stil, blijkt uit cijfers van de Federal Reserve Bank van New York.

De zogeheten Empire State-index, die de bedrijvigheid weerspiegelt, komt voor mei uit op min 48,5. Dat is wel minder slecht dan in april toen een stand van min 78,2 werd gemeten. Een stand lager dan 0 wijst op krimp van de industrie. Economen voorzagen voor deze maand gemiddeld een stand van min 60.

De miljoenenstad behoort tot de zwaarst getroffen gebieden in de Verenigde Staten door het virus. Het openbare leven is vrijwel tot stilstand gekomen in New York.