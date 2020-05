Coronacrisis zorgt ook in april voor lagere bierverkoop

Gepubliceerd op | Views: 1.069

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse bierverkoop lag in april 32 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar als gevolg van alle maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Daarmee zet de halverwege maart ingezet verkoopdaling door. Volgens brancheorganisatie Nederlandse Brouwers zitten veel bierbrouwers inmiddels in zwaar weer.

Wat meespeelt is dat grote evenementen, festivals en sportwedstrijden zijn afgelast, en de horeca is al sinds 15 maart gesloten. "Kleine en grote brouwerijen zien hun bierverkoop nu al twee maanden op rij dalen en ook in de maand mei verwachten we soortgelijke cijfers", zegt directeur Lucie Wigboldus van Nederlandse Brouwers.

Veel kleinere brouwerijen, die voor het overgrote deel aan horeca leveren, hebben volgens haar zelfs te maken met dalende bierverkopen van meer dan 70 procent. Er wordt over de gehele linie wel meer bier verkocht voor thuisconsumptie, maar dat gaat slechts om een plus van 4 procent. "Dat compenseert bij lange na niet het verlies in de horeca", aldus Wigboldus.

Aanvullende steunmaatregelen

Het kabinet kondigde vorige week aan dat per 1 juni de horeca weer gedeeltelijk open mag op basis van de 1,5 meter-maatregelen. "Dit is een eerste start", stelt de branchevoorvrouw. Maar het ziet er volgens haar naar uit dat het nog lang gaat duren voordat alles weer "normaal" is.

De brouwers roepen het kabinet daarom op om met aanvullende steunmaatregelen te komen voor zowel de horecasector als toeleveranciers. Ze denken dan bijvoorbeeld aan huurcompensatie vanuit de overheid voor de periode dat de horeca slechts gedeeltelijk open is en het bieden van aanvullende regelingen die ondernemers voor de lange termijn ondersteunen tijdens deze crisis.