Beurzen hoger na hoopvol industriecijfer China

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen toonden vrijdag wat herstel na de zware verliesbeurt een dag eerder. Een sterker dan verwachte stijging van de Chinese industriële productie in april gaf beleggers weer wat hoop over de versoepeling van de coronamaatregelen. Tevens verwerkten de markten de economische krimp van de eurozone in het eerste kwartaal.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,3 procent in de plus op 505,60 punten. De hoofdindex verloor donderdag 2,6 procent. De MidKap won 1,2 procent tot 674,68 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,7 procent vooruit.

De economie van de eurozone kromp afgelopen kwartaal met 3,8 procent. Het cijfer was gelijk aan een eerdere schatting. De industrie in China lijkt daarentegen wat te herstellen na de zware klap van de coronacrisis. De industriële productie van de op een na grootste economie ter wereld nam in april voor het eerst dit jaar toe. De Chinese consumenten houden echter de hand op de knip, waardoor de winkelverkopen sterker dan verwacht daalden.

ArcelorMittal

In de AEX profiteerde staalconcern ArcelorMittal van de hoopvolle Chinese industriecijfers en ging aan kop met een plus van 3,8 procent. Techinvesteerder Prosus en maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway waren de enige dalers met verliezen van 1,1 en 0,5 procent.

De Europese chipbedrijven waren in trek na de sterke koerswinsten onder Amerikaanse sectorgenoten. In Amsterdam stegen ASML, ASMI en Besi tot 3,2 procent. In Parijs steeg chipmaker STMicroelectronics 2,2 procent en het Duitse chipbedrijf Infineon klom 2,6 procent.

BT

BT dikte 5,5 procent aan in Londen. Volgens Britse media is het telecomconcern in gesprek met partijen over de verkoop van een deel van het belang in Openreach, de divisie van BT die de telefoonkabels, kasten en telefooncentrales onderhoudt.

In Zürich daalde luxegoederenconcern Richemont 0,3 procent. De Zwitserse eigenaar van juwelenmerk Cartier en horloge- en pennenmaker Montblanc verwacht in het donkerste scenario nog drie jaar te lijden onder de gevolgen van de virusuitbraak. In het beste geval duurt de economische malaise een jaar. Hapag-Lloyd steeg 6 procent in Frankfurt. De Duitse containervervoerder gaat fors in de kosten snijden om zo zijn winstdoelstelling voor dit jaar te kunnen behalen.

De euro was 1,0813 dollar waard tegen 1,0793 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 28,28 euro. Brentolie steeg 2,7 procent in prijs tot 31,96 dollar per vat.