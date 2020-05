Duitse economie krimpt 2,2 procent door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 648 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De economie van Duitsland is in het eerste kwartaal van dit jaar met 2,2 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal vanwege de coronacrisis. Dat maakte het Duitse federale statistiekbureau bekend op basis van voorlopige cijfers.

Volgens het statistiekbureau is het de sterkste krimp sinds de financiële crisis van 2009. De Duitse economie had te kampen met fors lagere consumentenbestedingen omdat veel winkels gesloten waren en mensen thuisbleven vanwege de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Daarnaast stonden ook de bedrijfsinvesteringen duidelijk onder druk. Veel fabrieken in Duitsland werden gesloten.

Het krimpcijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. In het vierde kwartaal van 2019 kromp het bruto binnenlands product van de grootste economie van Europa met een herziene 0,1 procent. Eerder werd een onveranderd niveau gemeld.

Economische recessie

Met twee kwartalen van krimp op rij is Duitsland nu officieel in een economische recessie beland. De verwachting is dat het tweede kwartaal nog moeilijker zal zijn omdat dan het volledige effect van de lockdownmaatregelen gevoeld zal worden. Deze maatregelen worden nu langzaam versoepeld.

Om de negatieve impact van de crisis op de economie tegen te gaan, heeft de Duitse overheid omvangrijke steunpakketten voor bedrijven aangekondigd. Berlijn vreest dat de economie dit jaar met 6,3 procent zal krimpen. Voor volgend jaar wordt dan weer een flinke opleving van de Duitse economie voorzien.