AEX veert op na zware verliesbeurt

Ik volgde gisteren een ervaren amerikaanse handelaar via youtube. Hij heeft een goede track record. Ben zijn naam kwijt.

In ieder geval hij liet mooie technische analyses zien. Hij was histeren nu echt van overtuigd dat we naar beneden zouden gaan. Reden: Index zakte ver door het weerstandsniveau.



Hij zei: " Go short!Go Short!". Daarna..na een uurtje ging de beurs omhoog. Hij was helemaal beduusd.



Hij zei : " Ik would never thought in my life, that this could happen"



Het punt dat ik wil maken is dat zelfs op dit moment de meest ervaren beleggers...met al hun technische analyses....verrast worden door deze bijzondere tijden. :)