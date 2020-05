Luxeconcern Richemont waarschuwt voor blijvend corona-effect

Gepubliceerd op | Views: 1.071

GENÈVE (AFN/BLOOMBERG) - De Zwitserse producent van luxegoederen Richemont, bekend van onder meer juwelenmerk Cartier en horloge- en pennenmaker Montblanc, verwacht in het donkerste scenario nog drie jaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. In het beste geval duurt de economische malaise een jaar. Dat is een van de meest pessimistische prognoses onder luxeconcerns tot nu toe.

Voorzitter Johann Rupert van Richemont gaf toe dat de vooruitzichten wellicht te somber zijn, maar voegde eraan toe dat niemand weet wat er de komende tijd gaat gebeuren. Daarom waagt het bedrijf zich niet aan een concrete prognose voor dit jaar.

Richemont besloot daartoe na een lastig kwartaal. De operationele winst kelderde in de eerste drie maanden van het jaar met ruim een vijfde tot 1,5 miljard euro. Dat is het laagste niveau in negen jaar en is minder dan waar analisten op hadden gerekend.

De makers van luxe goederen zetten zich schrap voor een van de moeilijkste jaren ooit. De export van luxe horloges en juwelen daalt dit jaar in het beste geval met een kwart, ramen kenners. Dure goederen doen het vaak slecht in tijden van economische neergang, omdat ze veel meer kosten dan bijvoorbeeld kleding of lederwaren.