'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt vrijdag met winst te beginnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting hoger openen na de forse verliesbeurt een dag eerder. Een sterker dan verwachte stijging van de Chinese industriële productie en de hogere slotstanden op Wall Street zorgen voor enige opluchting bij beleggers. Verder wordt uitgekeken naar de economische cijfers van de eurozone.

De industrie in China toont wat herstel na de zware klap van de coronacrisis. De industriële productie van de op een na grootste economie ter wereld nam in april met 3,9 procent toe. Dat was sterker dan economen hadden voorzien. Tevens was het de eerste stijging van de industriële productie dit jaar. De Chinese consumenten houden echter de hand op de knip. De winkelverkopen in het land lieten afgelopen maand een sterker dan verwachte daling zien van 7,5 procent.

De relatie tussen de Verenigde Staten en China lijkt ondertussen verder te verslechteren. De Amerikaanse president Donald Trump liet weten op dit moment geen behoefte te hebben om met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping te praten. Hij dreigde zelfs alle banden met China te verbreken. Trump geeft China de schuld van het coronavirus. Ook zou het land te weinig hebben gedaan om het virus in te dammen.

Chipbedrijven

De Europese chipbedrijven staan in de belangstelling na de stevige koerswinsten onder de Amerikaanse sectorgenoten. De Amerikaanse toeleverancier aan de chipsector Applied Materials kwam donderdag na de slotbel op Wall Street echter met een tegenvallend kwartaalbericht. Ook gaf de onderneming vanwege de coronacrisis geen nieuwe prognoses.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Aegon. Fitch heeft zijn vooruitzichten voor de verzekeraar verlaagd, van stabiel naar negatief. De kredietbeoordelaar wijst op de verstoring van de economische en financiële omstandigheden als gevolg van de coronacrisis.

Flinke verliezen

De Europese beurzen sloten donderdag met flinke verliezen. De AEX-index zakte 2,6 procent tot 499,03 punten en de MidKap verloor 1,9 procent tot 666,57 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen leverden tot 2,8 procent in. Wall Street toonde herstel. De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent hoger op 23.625,34 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij.

De euro was 1,0802 dollar waard tegen 1,0793 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,7 procent tot 28,02 euro. Brentolie werd 2,6 procent duurder op 31,93 dollar per vat.