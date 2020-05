Tekenen van herstel van Chinese industrie na corona

Cijfers van China zijn inderdaad "minder" betrouwbaar, aan de andere kant komen wel heel veel spullen uit China. Zodra China stil viel in januari stond het in veel fabrieken in de wereld stil.In een ander bericht: www.iex.nl/Nieuws/ANP-140520-304/Taiw... zie je dat bedrijven meer gaan spreiden. Bedrijven zoals Apple willen niet dat bepaalde zaken niet door kunnen gaan.Voor de lezer....Taiwan is niet van China maar ik vond het wel mooi dat bedrijven gaan spreiden qua locaties. Ik verwacht dat het vaker zal gaan gebeuren.