'Franse staat moet belang AF-KLM verkopen'

Gepubliceerd op | Views: 1.580 | Onderwerpen: Frankrijk, luchtvaart

PARIJS (AFN) - De Franse staat zou zijn belang in Air France-KLM moeten verkopen. Dat zegt Jean-Marc Janaillac, die dinsdag vertrok als topman van het luchtvaartbedrijf, in een interview met tijdschrift L'Obs.

Volgens Janaillac is het belang dat de Franse overheid in het bedrijf heeft schadelijk voor de onderneming. Het zorgt er onder meer voor dat het personeel met zijn standpunten een ,,hardere houding" aanneemt. Een stemming over een loonbod onder het personeel van Air France luidde het vertrek van Janaillac in. De topman verbond zijn lot aan de raadpleging onder de medewerkers.

Volgens hem was er geen ander alternatief, zo laat hij optekenen. Hij zegt ook enigszins opgelucht te zijn nadat er drie maanden lang sprake was van een impasse. Hij hoopt dat zijn vertrek de situatie met de vakbonden zal deblokkeren.

De Franse staat heeft nog ruim 14 procent van de aandelen Air France-KLM in handen. Onlangs zeiden verschillende economen dat Frankrijk er goed aan doet zijn aandelen Air France-KLM van de hand te doen. De Franse staat heeft meermaals aangegeven dat het niet van plan is om het belang in de luchtvaartcombinatie van de hand te doen.