Ackman pleit voor opsplitsen United Tech

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse industrieconcern EPA is beter af als het wordt opgesplitst. Dat is de mening van de activistische investeerder Bill Ackman, de man achter de in Amsterdam genoteerde investeerder Pershing Square.

Ackman pleit voor het opsplitsen van het bedrijf in drie losse onderdelen, te weten luchtvaart, liften en een divisie die gaat over klimaatbeheersing. Volgens de investeerder is het bedrijf goed in wat het doet. Maar zou het opsplitsen van activiteiten duidelijk meerwaarde hebben. De bedrijven afzonderlijk hebben volgens hem voldoende schaalgrootte. Los van elkaar zouden ze effectiever kunnen opereren.

Ackman is niet de eerste die pleit voor het opsplitsen van wat hij noemt ,,één van de laatst overgebleven conglomeraten". Eerder had investeerder Third Point eenzelfde mening over de United Tech. Overigens is niet bekend hoe groot het aandeel van Pershing in United Tech is.