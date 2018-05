Gepubliceerd op | Views: 676 | Onderwerpen: staal

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - ArcelorMittal heeft in de strijd om de overname van het failliete Essar Steel schuldeisers van de Indiase staalproducent aangeschreven. De inhoud van de brief blijft vertrouwelijk. De Luxemburgse staalgigant laat evenwel weten dat elk eventueel aanbod schulden over te nemen, zijn toewijding aan Essar en India benadrukt.

Essar is al een tijdlang het middelpunt van een overnamestrijd waarbij ArcelorMittal is betrokken. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde concern doet samen met branchegenoot Nippon Steel een gooi naar het bedrijf. In april dwongen ze bij een Indiase rechtbank af dat Essar dit bod in overweging moet nemen, nadat een eerder voorstel werd van de hand werd gedaan omdat dit niet geschikt zou zijn. Tegelijkertijd vecht ArcelorMittal een concurrerend bod onder leiding van het Russische VTB Capital aan.

ArcelorMittal heeft volgens ingewijden ook 70 miljard roepie (circa 865 miljoen euro) overgemaakt naar een geblokkeerde rekening, als teken dat het concern bij een overname van Essar ook de crediteuren van het bedrijf tegemoetkomt. Dat zou een van de belangrijkste voorwaarden zijn om een bod uit te kunnen brengen op zijn Indiase branchegenoot.