Wall Street opent met verlies

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met minnen aan de nieuwe sessie begonnen. Daarmee kwam voorlopig een einde aan de winstreeks van de afgelopen dagen. Beleggers verwerkten onder meer cijfers van doe-het-zelfketen Home Depot. Verder wordt met een schuin oog gekeken naar handelsbesprekingen tussen de VS en China, die vooralsnog zonder resultaat zouden zijn.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,6 procent lager op 24.747 punten. De brede S&P 500 noteerde ook 0,6 procent in de min op 2713 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent tot 7348 punten.

Het aandeel Home Depot speelde in de openingsminuten 2,6 procent kwijt. Het bedrijf verhoogde in het afgelopen kwartaal de winst en omzet, maar zei zelf dat er een trage start was van het lenteverkoopseizoen. De vergelijkbare winkelverkoop kwam lager uit dan analisten hadden verwacht. In het kielzog van Home Depot stonde de kleinere branchegenoot Lowe's 1,2 procent lager.

De maker van medische en wetenschappelijke apparatuur Agilent Technologies verloor 10 procent na tegenvallende resultaten.