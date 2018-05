'Lagere opening beurzen New York'

Gepubliceerd op | Views: 721

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York gaan dinsdag naar verwachting iets lager openen, waarmee een einde komt aan een winstreeks van acht handelsdagen op rij. Doe-het-zelfketen Home Depot staat voor een lager begin na tegenvallende omzetcijfers. Verder worden gegevens verwerkt over onder meer de Amerikaanse detailhandelsverkopen.

Beleggers op Wall Street houden ook de hernieuwde handelsgesprekken tussen China en de VS in Washington in de gaten. Er zou nog weinig schot zitten in die onderhandelingen.

Home Depot verhoogde in het afgelopen kwartaal de winst en omzet, maar zei zelf dat er een trage start was van het lenteverkoopseizoen. De vergelijkbare winkelverkoop kwam lager uit dan analisten hadden verwacht. De kleinere branchegenoot Lowe's lijkt eveneens met een min te gaan openen.

Empire State-index

De detailhandelsverkopen in de VS gingen in april met 0,3 procent omhoog in vergelijking met een maand eerder, wat overeenkomt met de gemiddelde verwachting van economen. In maart stegen de winkelverkopen nog met een bijgestelde 0,8 procent.

Verder bleek dat de industriële bedrijvigheid in de regio rond New York in mei sterker groeit. De zogeheten Empire State-index klom naar een stand van 20,1, van 15,8 in april. Er was juist een lichte daling tot 15 voorzien. Kort na opening worden nog gegevens gemeld over de bedrijfsvoorraden in de VS.

Dow-Jonesindex

De maker van medische en wetenschappelijke apparatuur Agilent Technologies gaat waarschijnlijk een behoorlijke koersdaling tegemoet. De kwartaalresultaten die Agilent maandag nabeurs naar buiten bracht lijken beleggers niet te kunnen bekoren.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 0,3 procent hoger op 24.899,41 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2730,13 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte ook 0,1 procent aan, tot 7411,32 punten.