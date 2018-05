Vertrouwen Duitse beleggers onveranderd

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Duitsland

MANNHEIM (AFN) - Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie is in mei onveranderd gebleven ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut ZEW.

De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van min 8,2, net als een maand eerder. Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen.