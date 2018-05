Productie industrie eurozone in de lift

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De productie van de industrie in het eurogebied is in maart met 0,5 procent toegenomen ten opzichte van februari. Dat meldde Europees statistiekbureau Eurostat.

Economen hadden in doorsnee verwacht dat de industriële productie met 0,7 procent zou toenemen. In februari ging de productie volgens een nieuwe raming van Eurostat met 0,9 procent omlaag. Er werd eerder gemeld dat er sprake was van een productiekrimp van 0,8 procent.

Voor de gehele Europese Unie tekende Eurostat een stijging van de industriële productie in maart met 0,4 procent op, na een afname met 0,7 procent in de voorgaande maand.