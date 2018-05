Groei uitzendwerk vlakt af

Gepubliceerd op | Views: 251

AMSTERDAM (AFN) - De vraag naar uitzendkrachten is de afgelopen weken gestegen, maar minder hard dan in de periode daarvoor. Uitzendkrachten werkten in periode 4 (week 13-16) 3 procent meer uren dan een jaar eerder, meldt brancheorganisatie ABU. In de voorgaande periode nam het aantal gewerkte uren in de uitzendbranche nog met 6 procent toe op jaarbasis.

De omzet van uitzendbedrijven nam met 7 procent toe, tegen 9 procent in de weken daarvoor.

In de industrie nam het uitzendwerk met 7 procent toe. Daarbij steeg de omzet 12 procent. In de technische sector steeg het aantal uren met 3 procent, terwijl de omzet 7 procent toenam. Uitzendwerk in de administratieve sector nam wederom met 2 procent af. Dit ging gepaard met een omzetdaling van 1 procent.