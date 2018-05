quote: suske wiet schreef op 15 mei 2018 om 11:04:

Duitse post ,Post Nl en vooral Bpost zitten met structurele problemen .

De e-commerce met de omvang van de pakjes vergt tijd .

Hoop dat er snel een verbetering komt

Worden op dit moment te negatief bekeken ;

Heb zowel Bpost en post Nl gekocht

Is dit speculatief ?

Weet het niet maar hoop van niet



PNL zit met het probleem "Overheid". Eerst de post privatiseren en daarna telkens de spelregels veranderen in het nadeel van PNL. Dat is hetzelfde als in een sportcompetitie gaandeweg de stand aanpassen van de meeste punten naar de minste!