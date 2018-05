Gepubliceerd op | Views: 327

AMSTERDAM (AFN) - De effecten van de concepttarieven die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekendmaakte voor PostNL zijn moeilijk in te schatten, maar vallen waarschijnlijk neutraal uit. Dat denken analisten van ING na bestudering van de tarieven die PostNL maximaal mag rekenen voor toegang tot zijn netwerk. Het gaat om veel verschillende tarieven voor verschillende categorieën post en pakketjes.

De tarieven zijn nog voorlopig en de bedrijven in de postsector kunnen er ook nog op reageren, waardoor later pas duidelijk wordt of ze ook echt op de voorgestelde bedragen uitkomen, benadrukken de ING-specialisten. Daarnaast wijzen ze op de postdialoog die naar verwachting zal leiden tot meer consolidatie op de postmarkt. Dat kan de hele marktsituatie weer anders maken.

ING hanteert een buy-advies voor PostNL met een koersdoel van 5 euro. Het aandeel PostNL stond dinsdag rond 10.20 uur 0,5 procent lager op 3,13 euro.