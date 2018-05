'Sterke cijfers voor Euronext'

Gepubliceerd op | Views: 262 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Beursbedrijf Euronext heeft in het eerste kwartaal sterke resultaten behaald. Wel zijn de verwachtingen voor het tweede kwartaal wat zwakker, zoals al was ingecalculeerd. Dat schrijft ING in een reactie op de resultaten die Euronext naar buiten bracht.

De marktvorsers wijzen op de omzet die een recordniveau bereikte en de hoger dan verwachte nettowinst. Euronext profiteerde van de onrust op de beurzen waardoor de handelsvolumes hoger lagen. Inmiddels is de volatiliteit op de beurzen aan het afnemen met lagere volumes, verklaarde Euronext. De pijplijn voor beursgangen groeit, aldus het beursbedrijf.

ING heeft een buy-advies en een koersdoel van 62,50 euro voor Euronext. Het aandeel noteerde dinsdagochtend omstreeks 09.40 uur een koerswinst van 1,9 procent op 56,65 euro.