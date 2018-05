Franck Terner had ontslagen moeten worden, dankzij zijn mismanagement en onvermogen om overeenstemming te bereiken over de salarisverhoging bij Airfrance is Jean-Marc Janaillac opgestapt.

Maar in plaats daarvan wordt hij gepromoveerd, rare jongens die Fransen.

Ik ben benieuwd hoe lekker dit bij het Airfrance personeel valt.