Metro zet stappen voor herstel in Rusland

Onderwerpen: Rusland

DÜSSELDORF (AFN) - Het Duitse groothandelsconcern Metro heeft verschillende stappen gezet om het vertrouwen bij zijn Russische activiteiten te herstellen. Tegenvallende prestaties op de voor de onderneming belangrijke markt waren recent mede verantwoordelijk voor een winst- en omzetalarm van Metro.

Door de tegenvallende prestaties werd de operationeel directeur voor de regio al vervangen. Ook is een nieuw prijsbeleid afgesproken, zo kwam dinsdag naar voren uit een handelsbericht over het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar. In die periode rapporteerde Metro een omzet van 8,4 miljard euro, 0,8 procent minder dan een jaar eerder. Het verlies kwam uit op 52 miljoen euro, tegen een winst van 41 miljoen euro een jaar terug.