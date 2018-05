Banken favoriet op lagere Japanse beurs

Gepubliceerd op | Views: 611 | Onderwerpen: banken, Japan

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met een klein verlies gesloten. Beleggers namen wat gas terug na drie winstbeurten op rij. De Japanse banken waren wel in trek door de hoop op sterke resultaten in de sector. Op de andere beurzen in het Verre Oosten werden eveneens verliezen geleden.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,2 procent lager de dag uit op 22.818,02 punten. Een dag eerder sloot de Japanse hoofdindex nog op het hoogste niveau sinds begin februari. Mitsui Sumitomo Financial Group klom bijna 3 procent na sterke jaarcijfers en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma. Mitsubishi UFJ Financial Group en Mizuho Financial Group, die na de slotbel met cijfers kwamen, wonnen 1,7 procent en 0,8 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 1,1 procent in de min en de beurs in Shanghai was nagenoeg onveranderd, na gemengde macro-economische cijfers uit China. De Chinese industriële productie nam in april sterker dan verwacht toe, terwijl de winkelverkopen minder hard stegen dan voorzien.

De All Ordinaries in Sydney verloor 0,5 procent. De Kospi in Seoul leverde 0,7 procent in onder aanvoering van de technologiegiganten Samsung (min 1,9 procent) en SK Hynix (min 1,4 procent).