ThyssenKrupp: spoedig besluit over fusie Tata

ESSEN (AFN) - Het Duitse staal- en industrieconcern ThyssenKrupp verwacht nog in de eerste helft van dit jaar met een definitief besluit te komen over de geplande fusie van de Europese staalactiviteiten met Tata Steel, het Indiase moederbedrijf van de staalfabriek in IJmuiden. Dat laat het bedrijf uit Essen weten in een handelsbericht.

In april werd al gemeld dat er vooruitgang zat in de onderhandelingen tussen ThyssenKrupp en Tata Steel en dat waarschijnlijk voor eind juni de knoop doorgehakt zou worden. De bedrijven verwachten dat er 400 miljoen tot 600 miljoen euro aan kostenbesparingen te behalen vallen door het schrappen van 4000 arbeidsplaatsen. In Nederland heeft Tata Steel een principeakkoord bereikt met de bonden over de fusie, nadat duidelijk werd dat hier er hoogstens vierhonderd arbeidsplaatsen verdwijnen.

ThyssenKrupp liet weten dat in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar het onderliggend resultaat voor belastingen met 34 procent is gestegen tot 944 miljoen euro. De nettowinst sprong omhoog van 58 miljoen euro naar 344 miljoen euro. Het bedrijf profiteerde onder meer van de verbeterde omstandigheden op de staalmarkt. De verwachtingen voor het hele boekjaar worden gehandhaafd.