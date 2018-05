Grote fusie betalingsdienstverleners

Gepubliceerd op | Views: 160

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Betalingsdienstverliener Worldline neemt branchegenoot SIX Payment Services over voor in totaal 2,3 miljard euro. De deal wordt voor het grootste deel in aandelen afgehandeld en kan waarschijnlijk eind dit jaar worden afgerond.

Worldline is de betaaltak van het Franse IT-concern Atos. Het bedrijf is in dezelfde branche actief als Adyen, dat volgens geruchten in de markt snel naar de Amsterdamse beurs wil. Adyen heeft een beursgang echter nog niet aangekondigd.