Euronext profiteert van turbulente beurzen

AMSTERDAM (AFN) - Beursbedrijf Euronext, exploitant van de beurzen in Amsterdam, Parijs, Brussel, Dublin en Lissabon, heeft in het eerste kwartaal hogere resultaten behaald. Het bedrijf profiteerde van de onrust op de aandelenmarkten waardoor er meer transacties waren. Verder was er sprake van efficiëntieverbeteringen.

De omzet ging met bijna 16 procent omhoog tot 146,7 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) nam met een kwart toe tot 88,2 miljoen euro en op nettobasis was er een winststijging van ruim 30 procent tot 57,3 miljoen euro te zien. De operationele winstmarge werd verbeterd tot 60,1 procent, van 55,7 procent een jaar eerder.

Topman Stéphane Boujnah sprak in een toelichting van een zeer sterke start van het jaar, met hoge inkomsten uit de handelsactiviteiten in een volatiel klimaat. Eind maart rondde Euronext nog de overname af van de Irish Stock Exchange, de beurs in Dublin. Met de inlijving van de Ierse branchegenoot was 137 miljoen euro gemoeid.