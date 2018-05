Resultaat Atrium omhoog

Gepubliceerd op | Views: 175

AMSTERDAM (AFN) - Atrium European Real Estate heeft het resultaat in het eerste kwartaal van het jaar zien stijgen. Dat meldde het in Amsterdam genoteerde vastgoedfonds in een tussentijds handelsbericht.

Atrium zette een bedrijfsresultaat (ebitda) in de boeken van 41,4 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 39,8 miljoen euro. Naar eigen zeggen profiteerde het bedrijf van een kostenbesparingsprogramma en hogere huren. De netto huurgroei op basis van de Epra-boekhoudmethode steeg met 4,1 procent tot 32,5 miljoen euro.

Momenteel is 80 procent van de portefeuille van Atrium in Polen en Tsjechië. De afgelopen tijd verliet de onderneming de markten in Hongarije en Roemenië.

In een afzonderlijke verklaring gaf Atrium aan dat het zijn kredietfaciliteit tegen betere voorwaarden heeft kunnen herfinancieren en heeft verhoogd. De faciliteit heeft nu een omvang van 300 miljoen euro en een looptijd tot 2023.