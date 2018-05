AMG neemt nieuwe fabriek in gebruik

Gepubliceerd op | Views: 524

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Advanced Metallurgical Group (AMG) neemt een fabriek voor de verwerking van lithium in Brazilië in gebruik. Daarmee kan de metalenspecialist met een notering aan de beurs in Amsterdam 90.000 ton lithiumconcentraat per jaar produceren. Lithiumconcentraat is een belangrijke component van batterijen.

De fabriek is de eerste in zijn soort voor AMG en staat bij de Mibramijn in Minas Gerais. Daar laat AMG ook een tweede vergelijkbare fabriek bouwen, die eind volgend jaar af moet zijn.