Kaspositie Probiodrug omlaag

Gepubliceerd op | Views: 452 | Onderwerpen: biotechnologie

HALLE (AFN) - Probiodrug heeft zijn kaspositie afgelopen kwartaal verder zien afnemen. Dat kwam dinsdag naar voren uit een handelsbericht van het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf, dat werkt aan geneesmiddelen tegen de ziekte van Alzheimer.

Probiodrug had eind maart nog 9,3 miljoen euro in kas. Eind vorig jaar werd nog een kaspositie van 10,3 miljoen euro gemeld. In de verslagperiode werd geen omzet in de boeken gezet en kwam het verlies uit op 1,5 miljoen euro.

Onlangs vertrokken topman Konrad Glund en financieel topman Hendrik Liebers bij de onderneming. Sinds 1 mei staat Ulrich Dauer aan het roer. Hij werkte in het verleden voor verschillende biotechbedrijven en was onder meer topman en een van de oprichters van 4SC. Sinds de aankondiging van het vertrek van Glund en Liebers, op 24 april, staat de koers van het aandeel flink onder druk.