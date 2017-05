Gepubliceerd op | Views: 169 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen lieten maandagmiddag geen grote uitslagen zien. Oliefondsen waren wel aardig in trek door de flink gestegen olieprijzen. Beleggers aan het Damrak hadden verder veel aandacht voor DSM vanwege overnamenieuws rond farmaceut Patheon, dat voor een derde in handen is van het speciaalchemieconcern.

De Amsterdamse AEX-index noteerde omstreeks 15.45 uur 0,1 procent lager op 534,38 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 798,95 punten. Frankfurt en Parijs daalden 0,1 procent, Londen klom 0,1 procent.

DSM was lijstaanvoerder in de AEX met een plus van 3 procent. Medisch bedrijf Thermo Fisher Scientific neemt voor 7,2 miljard dollar inclusief 2 miljard dollar aan schuld het Nederlandse Patheon over. Patheon werd vorig jaar nog door DSM naar de beurs in New York gebracht.

Olieprijzen

De olieprijzen gingen flink omhoog, na berichten dat Saudi-Arabië en Rusland voorstander zijn van een verlenging van de verlaging van de olieproductie tot eind maart volgend jaar. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore profiteerde hiervan met een plus van 2 procent. Shell won 0,8 procent bij de hoofdfondsen aan het Damrak en bodemonderzoeker Fugro ging 2,2 procent vooruit in de MidKap.

Elders was sprake van een vergelijkbaar beeld. Zo boekte olieconcern Total in Parijs een koerswinst van 1,3 procent en werd BP in Londen eveneens 1,3 procent hoger gezet. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond tussentijds 3 procent in het groen, op 49,26 dollar. Brent klom 2,7 procent tot 52,22 dollar per vat.

OCI

Bij de middelgrote fondsen in Amsterdam was OCI met afstand de sterkste stijger. Het kunstmest bedrijf steeg 7,2 procent na de melding dat Citi de onderneming gaat volgen met een koopadvies. Bouwer BAM won 2,7 procent na een hoger beleggingsadvies van Kempen en Chemicaliëndistributeur IMCD zakte 0,6 procent na een adviesverlaging door Goldman Sachs.

In de AEX ging informatieleverancier RELX verder 1,4 procent onderuit na een adviesverlaging door UBS. Grootste daler bij de hoofdfondsen was evenwel Philips met een min van 3,9 procent.

De euro noteerde 1,0984 dollar, tegen 1,0930 dollar bij het Europese slot op vrijdag