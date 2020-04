'Economische activiteit VS scherp gedaald'

Morgen zal een of andere pannekoek van de FED de printer wel weer aanzetten. Dan komt alles goed /s.



Ik zie morgen voor europa nog wel redleijk positief in, voor de VS zullen er echt nog wel wat mokerdreunen aankomen, vroeg of laat. Zit nu nog niet short maar ik ga dit wel doen, deels als hedge deels als aggresieve speculatie. No risk no reward.