Aandeelhouders KPN akkoord met benoeming commissaris Guillouard

DEN HAAG (AFN) - Catherine Guillouard is benoemd in de raad van commissarissen van KPN. Aandeelhouders gingen tijdens de jaarlijkse vergadering akkoord met haar aanstelling voor een periode van vier jaar. Ze is de opvolger van Peter van Bommel die na twee termijnen is afgezwaaid.

Guillouard is momenteel de baas bij het Franse ov-bedrijf RATP Group. Dat bedrijf is onder meer exploitant van de Parijse metro. Ook is de Française als niet-uitvoerend bestuurder betrokken bij vliegtuigmaker Airbus. Eerder werkte ze onder meer als financieel directeur bij Air France.